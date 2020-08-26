إصابة وزير الداخلية في حكومة باراجواي بفيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصيب وزير الداخلية في حكومة في باراجواي إوكليديس أسيفيدو، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وزير الصحة خوليو ماسولين، اليوم الأربعاء.

 

وتصريحات صحفية، قال ماسوليني: "تم تأكيد إصابته بعدوى COVID-19. تقدر الحالة الصحية لأسيفيدو كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".

 

وأعلن السلطات في باراجواء، نقل أسيفيدو، البالغ 70 عاما من عمره، إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

 

وكان وزير الداخلية بالتالي أول عضو في حكومة باراغواي تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.

 

وقد سجلت في باراجواي، منذ 7 مارس الماضي، حينما تم رصد الحالة الأولى، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.

 

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