"عيد ميلاد أخويا وصاحبي".. إدوارد يحتفل بمحمد سامي في كواليس "لؤلؤ"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:24 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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حرص الفنان إدوارد، على تهنئة المخرج محمد سامي، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم 26 أغسطس.

ونشر إدوارد، صورًا من الاحتفال بعيد ميلاد محمد سامي، أثناء كواليس مسلسل "لؤلؤ" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة عيد ميلاد أخويا وصاحبي محمد سامي".

يشار إلى أن الفنان إدوارد، يصور مسلسل "لؤلؤ" أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر، وإخراج زوجها محمد سامي، والذي يتضمن 46 حلقة بمشاركة العديد من النجوم.


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