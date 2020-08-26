عاجل.. جيش الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل اليوم.





وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "نجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ونعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".





وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعدة عسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان، بينما يحلق الطيران الإسرائيلي فوق القطاعين الأوسط والشرقي لجنوب لبنان.





وأعلنت إسرائيل، انتهاء التطور الأمني على الحدود والسماح للمستوطنين بالعودة لمنازلهم.





كانت قناة العربية قد أفادت في خبر عاجل، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.





وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.



