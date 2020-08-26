تحذير عاجل من الضرائب لهذه الشركات (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:37 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن التهرب من الضرئب جريمة مخلة بالشرف، لافتًا إلى أنه تم تخصيص لجنة في الضرائب تتبع الشركات الوهمية.

وأكد "صقر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك شركات يتم إنشائها لإصدار فاتورة ولا تبيع سلعة أو خدمة، والهدف التهرب من الضرائب.

وأشار إلى أن ظاهرة الشركات التي تعمل في الفواتير الوهمية تزيد في الفترة الإخيرة، مؤكدًا أنه إذا تم العثور على أي شركة تقوم بعمل فواتير وهمية يفرض عليها غرامات، والسجن يصل إلى 5 سنوات.

وأضاف أنهم ألزموا 134 شركة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر 2020، متابعًا: "طبقنا تجربة الفاتورة الإلكترنية منذ يونيو الماضي".

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