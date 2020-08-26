التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي ونظيره الجونة، غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


وتسعى القلعة الحمراء لتحقيق الفوز في مواجهة الجونة؛ للاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير الأهلاوية، بعدما تلقى الفريق هزيمة قاسية وغير متوقعة في مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.


وسيفتقد الأهلي في مواجهة الجونة لخدمات كلا من؛ محمد محمود وحسين الشحات ومحمود متولي ووليد سليمان بسبب الإصابة، إلى جانب غياب محمود كهربا بسبب الإيقاف.


التشكيل المتوقع للأهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، جيرالدو، جونيور أجايي

خط الهجوم: أليو بادجي


التشكيل المتوقع للجونة:-

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: لؤي وائل، جوناثان نجويم، باسم علي، محمود الجزار

خط الوسط: سيرجي أكا، أكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

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