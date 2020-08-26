أرملة ياسر عرفات: جماعة الإخوان الإرهابية تهاجمني

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:11 ص
سها عرفات
سها عرفات
كـسـاب أحـمـد
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كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت تعليمات لعناصرها بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، معقبة :"انا لا اتحدث عنهم دائمًا، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله بأن هناك تعليمات صدرت لعناصر الإخوان بمهاجمتى".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن القيادات الفلسطينية كانت "تبلع العلقم"، في سبيل الحفاظ على الفلسطينيين، وتابعت:" أنا أمثل الشرفاء من الشعب الفلسطيني وليس الحاقدين والمرتزقة من الشعب الفلسطيني".


في سياق آخر، تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية، مثّل خرقا دبلوماسيا دافعا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، في وقت كانت واحدة من أهم المناطق (الأغوار) تحت تهديد الضم الإسرائيلي.

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدة أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان

وأضافت الخارجية البريطانية، أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة.

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