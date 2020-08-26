"مصايف الإسكندرية": البعض يرفض مرور الصيف دون النزول للبحر (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن آخر أسبوع في شهر أغسطس يمثل آخر فترة في ذروة فصل الصيف، ولذلك يرفض بعض المواطنين مرور الصيف دون النزول إلى البحر في الاسكندرية، وهذا يشكل عبء كبير على الأجهزة التنفيذية في المحافظة التي تعمل على منع نزول المواطنين في ظل أزمة كورونا. 

وتابع "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن بعض المواطنين يتسللون للنزول ليلًا إلى البحر، رغم خطورة هذا الأمر، خاصة في شاطئ النخيل الذي يعد الأخطر في المحافظة 

ولفت رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن معظم حالات الغرق تكون من خارج المحافظة، وهذا يرجع إلى أنهم ينزلون للبحر ليلًا بعيدًا عن الرقابة. 

هذا، وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بيانا، حذرت فيه مجددا من خطورة النزول للمياه وخاصة في فترات الليل وحتى ساعات الفجر، وهو ما نتج عنه خلال الأيام الماضية حدوث عديد من حالات الغرقى.

وقالت الإدارة، إنه قد شهدت بعض المحافظات الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية في الآونة الأخيرة غرق بعض المواطنين أثناء استحمامهم في مياه البحر، وبدراسة حالات الغرق اتضح ان جميعها حدثت خلال فترات الليل وحتي ساعات الفجر.

وأضافت الإدارة، أنه لما كانت لائحة الشواطئ التي تنظم العمل علي شواطئ الاستحمام والتي تحمل رقم (٤١) والصادرة بتاريخ ٨ مارس ١٩٦٦ ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية في عددها رقم ٢٥ الصادرة في ٧ ابريل ١٩٦٦ تنص في المادة الثالثة منها وهي يحظر في شواطئ الاستحمام الاستحمام قبل الساعة السابعة صباحا وبعد غروب الشمس، وبالرغم ايضا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة وما يستتبع ذلك من عدم وجود خدمات الانقاذ، إلا ان محافظة الاسكندرية والادارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بتوجيه مفتشيها لجميع الشواطئ لإخلائها من المواطنين كما تنتشر اللافتات التي توضح غلق تلك الشواطئ.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين من التسلل ليلا للشواطئ مما يعد خرقا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد أرواحهم.

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