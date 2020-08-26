بايرن ميونيخ يعلن عن حجم إصابة نجمه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن حجم وطبيعة إصابة مدافعه، جيروم بواتينغ، وذلك بعد تعرضه للإصابة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

وخرج الدولي الألماني مصاب في الدقيقة الخامسة والعشرين في نهائس دوري ابطال اوروبا، ليقح هاينز فليك نيكلاس زوليه بدلًا منه .

 

قال الموقع الرسمي للنادي : أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، ومن المقرر أن يخوض فترة تأهيل خلال العطلة الحالية.

 

وكان بواتينج قد توج ببطولة دوري ابطال اوروبا رفقة بايرن ميونيخ عقب تغلبه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النور في البرتغال.

 

يذكر أن بواتينج، فاز بالثلاثية للمرة الثانية خلال مسيرته مع العملاق البافاري، خلال عامي 2012 , 2020.

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