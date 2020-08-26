خبير قانوني: العاصمة الإدارية تعتمد على الرقمية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:10 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
كـسـاب أحـمـد
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أكد المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، أن الفاتورة الإلكترونية هى جزء من القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بكل ما يمكن من أجل تحطيم الفساد.

وأضاف "نصيف"، في حواره لبرنامج "نبض مصر"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن:"إراد الدولة تسير بينا في الطريق ولكن المواطن تعود أن كل حاجة تحدث في ثانية والتحول الرقمي يحتاج لوقت بالطبع ولكي يتم تطبيقه في كل انحاء الجمهورية، الفساد في كل حاجة في البلد وفي ادق التفاصيل".

وأشار الخبير القانوني، أن مصر دولة مؤسسات قوية قادرة على محاربة الفساد، مشيرا إلى أن العاصمة الادارية أكبر مشروع حقيقي في مصر ويتم انشاءها على أحدث تقنية في العالم وعلى منهج رقمي حقيقي ومتطور 

وتابع، أنه الدولة تنظر بخطط للأمام وتقيم المدن والمشروعات القومية تحت عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال تصريحات اعلامية سابقة، مستجدات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن مايقرب من 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية.

وتابع "محمود"،: "نعمل على إعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي، نتعاون مع شركة عالمية للاستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية".

وقال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 9 وزارات جاهزة بخطتها الهيكلية، متابعًا: "نستهدف الانتهاء من الخطة بنهاية ديسمبر".

وذكر أنه سيتم دمج بعض الهيئات والجهات ضمن خطة الهيكلة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يضار أي موظف من خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تقييم كامل لكل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وعددهم 61 ألف موظف يعملون ف دواوين المحافظات، متابعًا: "نتعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا للمواطنين".

وتابع، أنه تم الاستعانة ببرنامج دولي لوضع التدريبات المقترحة لكل موظف، ووضعوا خطة تدريبية للموظفين الانتقال للعاصمة الإدارية.

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