فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي









جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه عودة نجم الفريق لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبدى فايلر، رغبته في رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بصفة نهائية وعدم إستعادة خدماته مرة أخرى بالموسم الجديد.





ولا زالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تضغط على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل منح أزارو فرصة وعدم رحيله بالموسم المقبل.



