صراخ وعويل أهالي ضحايا "مذبحة كفرالدوار" أثناء نقل الجثامين (فيديو)

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انتاب أهالي زاوية عبود بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، حالة من الصراخ وانهيار لأسرة ضحايا جريمة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.





وتجمع أقارب ضحايا الحادث أمام منزلهم بكفرالدوار، حتى انتهى فريق النيابة العامة من معاينة الجثث ومسرح الجريمة، وتم نقل جثث الضحايا عبر سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وطالب الأهالي بسرعة كشف غموض الحادثة وضبط مرتكبيها وإعدامهم.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين في منزلهم ، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وجار التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





وتبين من الفحص المبدئي، وقوع الحادث خلف نقطه إسعاف كفر الدوار، أسفر عن وفاة 3 أشخاص، ومازالت جثثهم بالمنزل تحت تصرف النيابة العامة، وهم كلا من: "ياسمين على محمد أحمد" ٢٣ عاما، "علي إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات، "محمد إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات.





جدير بالذكر أن آخر جريمة قتل بشعة هزت أرجاء مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، كانت مطلع عام 2020 وكانت في قرية الشيخ علي، والتي راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم، إثر قيام مجهولين بإحراق منزلهم بعد تسديد عدة طعنات قاتلة اودت بحياتهم.





وتلقى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص إثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع" 39 سنة، و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة وعبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، وهم أبناء المجني عليه الأول وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.





ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث عال المستوى لكشف غموض الحادث بقيادة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية، والعقيد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي، بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.





وأكدت مصادر أمنية وجود شبه جنائية في واقعة مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية الشيخ علي التابعة لمركز كفر الدوار وذلك لوجود آثار طعنات متفرقة بأجساد الضحايا.





وأضافت المصادر، أن مرتكب الجريمة البشعة قام بإشعال النيران بمنزل المجني عليهم بعد قتلهم، وذلك للتمويه والإيهام أن سبب الحادث هو احتراق منزل الضحايا.