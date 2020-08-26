سها عرفات: تحية للرئيس السيسي وموقفه الشجاع من فلسطين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:46 ص
سها عرفات
سها عرفات
كـسـاب أحـمـد
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وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية، متابعة:"موقف الرئيس السيسى شجاع.. ولا خايف من أحد.. أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة". 

وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الاوليات بها، وعلينا ان نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.

في سياق منفصل، رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدة أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان

وأضافت الخارجية البريطانية، أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة.

تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية، مثّل خرقا دبلوماسيا دافعا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، في وقت كانت واحدة من أهم المناطق (الأغوار) تحت تهديد الضم الإسرائيلي.

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