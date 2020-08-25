تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا بشأن المتعافين (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم، ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمي.





وأضافت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم لاحظوا في دول العالم أنه من الممكن استمرار أعراض فيروس كورونا على الشخص بعد التعافي، من الممكن استمر وجود آلام في المعدة، أو صداع ودوخة، أو إسهال، ومن الممكن أن يؤثر على الرئة وقد يصل لتليف في الرئة.











