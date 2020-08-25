تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة فريق برشلونة الإسباني برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق والرحيل عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتضامن تركي ال الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني مع قرار النجم الأرجنتيني بالرحيل عن الفريق الكتالوني، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، يتمني من خلالها إنتقال ميسي إلى أحد أندية البريمرليج.





حيث تمني تركي انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوف الشياطين الحمر حيث قال :"عسى ميسي بيروح مانشستر يونايتد يارب".





وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن هناك رغبة قوية لدي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدخول، في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى أولد ترافورد في الصيف.



