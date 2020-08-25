رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:18 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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وجه كويم تورا، رئيس إقليم مقاطعة كاتلونيا الإسبانية، رساله مؤثرة إلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وذلك على هامش رغبة الاخير في الخروج عن البيت الكتالوني الموسم المقبل.

وكان ميسي قد أخبر رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك على هامش  الخروج من دوري ابطال اوروبا بفضيحة مدوية على يد بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر تورا رساله خاصه للنجم الأرجنتيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا " ستظل دومًا بيتك. شكرًا لكل أوقات الساعة وكرة القدم الساحرة. كنا محظوظين بمشاركة سنوات من حياتنا رفقة أفضل لاعب قي العالم. رياضي نبيل لن ننساك يا ليونيل ميسي.

يذكر أن ميسي قد حظي باهتمام كبير من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره السيتي، بالإضافة إلى كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

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