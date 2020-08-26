وزيرة البيئة: مجلس النواب أقر بشكل نهائي قانون المخالفات الجديد

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مجلس النواب أقر بالأمس بشكل نهائي الموافقة على قانون المخالفات الجديد الذي تقدمت به الحكومة منذ عامين ونصف العام، مشيرة إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه ويضم ادوار للحكومة والقطاع الخاص والهيئات الاستثمارية.





وأضافت "فؤاد"، في لقائها عبر تطبيق زوم ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن هذا القانون سيعمل على إنشاء جهاز إدارة المخلفات باعتباره المايسترو والخاص بفرض العقوبات واللوائح، موضحة أنه سيتم التنسيق وزارتي القوى العاملة والتضامن لإدراج جامعي القمامة ضمن المنظومة الرسمية للدولة.



