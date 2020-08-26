"الغرف السياحية": لم تظهر أي حالات كورونا في سيناء (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إنه لم تظهر أي حالات كورونا خلال الشهرين الماضيين في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأضاف "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السائح الذي أجرى تحليل بي سي ار يمكنه التجول في محافظات مصر، لافتا إلى أن اقترح استثناء اجراء التحليل في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية: "السياحة القادمة من أوروبا الغربية لن تتأثر بقرار تحليل بي سي ار".


كان قد عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اجتماعا موسعا، مساء أمس الاثنين، مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي ستسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحي لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، في بيان لوزارة السياحة اليوم الثلاثاء، على استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها على أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء إجازته مع عائلته على شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.
وعقب الاجتماع، قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم عشاء بالمتحف المصري بالتحرير على شرف زيارة الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، حضره الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة والوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون.

وقدم وزير السياحة والآثار هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

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