" ايتيدا":10 آلاف سجلوا في برنامج بناء قدرات الإبداع وريادة الأعمال لطلبة الجامعات وحديثي التخرج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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دعا مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" طلبة الجامعات وحديثي التخرج إلى التقدم للاشتراك في برنامج InnovEgypt الخاص ببناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، حيث سجل للاستفادة من البرنامج حتى الأن 10 آلاف من طلبة الجامعات وحديثي التخرج من مختلف المحافظات.

 

واستجابة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي تستلزم الحد من التجمعات، قام المركز بتصميم نسخة خاصة للبرنامج هذا العام تحت اسم InnovEgypt Online حيث يتم تقديمه عبر الإنترنت بالكامل، وتم البدء في تدريب المشتركين على دفعات من شهر يونيو الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

 

ويعمل البرنامج الذي تم تصميمه خصيصا لدعم وتوجيه الطلاب والخريجين على وضع خطواتهم الأولي في مجال الإبداع، وريادة الأعمال بالإضافة إلى تقديم المعرفة الأساسية المطلوبة لإلهام المشاركين وتحفيزهم للتفكير كرواد أعمال وتعليمهم كيفية توليد أفكار مبتكرة باستخدام التفكير التصميمي كأسلوب فعال ومبتكر لحل المشكلات.

 

وتبلغ مدة الدورة التدريبية 30 ساعة منها 16 ساعة تفاعلية بواقع 4 ساعات يومياً وعلى مدار 4 أيام من ورش العمل، ويمكن للطالب أو حديث التخرج الاشتراك بالبرنامج بفترات التدريب الصباحية أو المسائية، بحسب رغبته.

 

ويستهدف البرنامج خريجين عام 2015 أو ما بعدها، وكذلك طلبة الجامعات في التخصصات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية أو الثالثة أو الرابعة من كليات الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية العلوم (تخصصات حاسب وذكاء اصطناعي)، وكلية اقتصاد وعلوم سياسية (قسم حاسب آلي)، والمعاهد الهندسية وكلية التجارة، وكلية فنون تطبيقية، وكلية التربية النوعية (قسم حاسب آلي)، وكلية التعليم الصناعي.

 

وبنهاية البرنامج الذي يتم تقديمه بالمجان، يحصل المتدرب على شهادة معتمده من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما يتيح فرصة للاشتراك في مسابقة Ideathon والحصول على جوائز مالية تبلغ قيمتها 360,000 جنيه مصري.

 

ويتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية وهي إدارة الإبداع والتكنولوجيا حول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجيا، ومعسكر الفكر الإبداعي حيث يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية، وريادة الأعمال والتي تغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطي تدريب مفصل على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.

 

جدير بالذكر أن برنامج InnovEgypt  يهدف إلى خلق قاعدة مصرية من الكفاءات المؤهلة من المبدعين ورواد الأعمال من خلال تقديم تدريب شامل حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا وحول ريادة الأعمال للطلاب بناء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات ايتيدا

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