مرتضي منصور يعلن نقل مباراة الزمالك والمقاولون إلى ستاد القاهرة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.





ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب مساء الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.





وكان من المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب على نلعب ستاد السلام، ولكن إدارة نادي الزمالك فضلت خوض اللقاء في ستاد القاهرة.





في سياق متصل خضع لاعبو الفريق لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.



