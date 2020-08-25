إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:30 م
حملة
حملة
عمرو الشامي
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شهدت عدد من قرى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة المباني المخالفة، ضمن الموجة 16 التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة المكبرة من إزالة تعديات بقرى بلطيم "الساحل القبلى والربع" على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة بلطيم، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد،واللواء محمد عون مساعد مدير الأمن والمقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس وقوات الأمن المركزى والمباحث، والمهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطي، من تنفيذ وإزالة 24 حالة إزالة اليوم باجمالى مساحة 8977 مترًا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على طريق أبو عمر المحلة، فتم إزالة 24 حالة إزالة اليوم الثلاثاء باجمالى مساحة 8977 مترًا،مؤكدًا أن الحملات مستمرة بمدن وقرى المحافظة لإزالة التعديات.
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)
إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (صور)

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الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ تعديات الطريق الدولي الساحلي الأراضي

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