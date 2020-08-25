خريطة وسائل المواصلات من بشتيل إلى رمسيس لأهالي الصعيد

تعرض خريطة مسارات جميع وسائل النقل العام “مترو الانفاق حافلات النقل العام خطوط الخدمة أو الحافلات الصغيرة التي سيستخدمها المواطن بعد بناء وتنفيذ محطة قطار بشتيل والتي سيكون بديلاً لمحطة رمسيس ومخصص لقطارات صعيد مصر أو الصعيد ، للوصول من بشتيل إلى رمسيس.









خريطة وسائل المواصلات





وفرت محافظة الجيزة بالتعاون مع هيئة النقل العام خطوط نقل عام من الحافلات إلى منطقة بشتيل بوسط مدينة أوسيم بسبب عدم وجود خطوط تخدم أهالي المنطقة.





تم إنشاء موقف للسيارات بجوار الطريق الدائري بمنطقة بشتيل على محور أحمد عرابي ، ليكون موقع خطوط النقل العام الجديدة بالمنطقة ، وتقع منطقة وقوف السيارات في منطقة. 500 متر ليشمل خطي “العتبة / بشتيل” و “السيدة.









كيف تصل من وإلى بشتيل من وسط البلد بالمترو؟





المسافة بين ميدان رمسيس إلى شارع بشتيل تقريبا 7.2 كم ومتوسط وقت الوصول 16 دقيقة ولو الطريق مش زحمة وبتوقع توصل في 11 دقيقة.





اركب مترو” شبرا – المنيب” وانزل عند ميدان العتبةثم اركب ميكروباص” العتبة – أحمد عرابي – بشتيل” وانزل عند شارع بشتيل.

أو اركب ميكروباص “العتبة – أحمد عرابي – العمارة” وانزل عند شارع بشتيل.





اركب مترو “حلوان – المرج” وانزل عند المرج الجديدة ثم اركب ميكروباص “موقف العاشر – أكتوبر” وانزل عند شارع بشتيل.





اركب مترو حلوان – المرج وانزل عند مترو جمال عبد الناصر ثم اركب ميكروباص “العتبة – أحمد عرابي – بشتيل” وانزل عند شارع بشتيل.





اركب مترو “حلوان – المرج” وانزل عند المرج الجديدة ثم اركب ميكروباص”فيصل – مدينة السلام” وانزل عند شارع بشتيل.









كيف تصل من بشتيل لوسط البلد بالميكروباص؟





المسافة بين موقف إمبابة إلى شارع بشتيل تقريبا 6.2 ك ومتوسط وقت الوصول 19 دقيقة.

اركب ميكروباص”أبو العلا -الكيت كات – إمبابة” وانزل عند شارع رمسيس.

اركب ميكروباص “العتبة – أحمد عرابي – بشتيل” وانزل عند شارع بشتيل.

اركب ميكروباص “أبو العلا -الكيت كات – إمبابة” وانزل عند شارع 26 يوليو.

اركب ميكروباص “العتبة – أحمد عرابي – العمارة” وانزل عند شارع بشتيل.









كيف تصل من وإلى بشتيل للجيزة بالميكروباص؟





اركب ميكروباص “ميدان الجيزة – إمبابة” وانزل عند شارع أحمد عرابي