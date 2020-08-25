إنجي وجدان تهنئ إحدى صديقاتها بعيد ميلادها

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هنأت الفنانة إنجي وجدان، إحدى صديقاتها بعيد ميلادها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "وجدان" في الصورة مع صديقتها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية، وكتبت تعليقا قائله: "عيد ميلاد سعيد ميوي".

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة



يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة