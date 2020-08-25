لو مغرم بالتصوير إليك هاتف Moto G9 بكاميرا خلفية ثلاثية من موتورولا

أضافت موتورولا جهازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الشهيرة منخفضة السعر في الهند ، حيث قدمت الشركة هاتف Moto G9 في البلاد.





أطلقت الشركة المملوكة لشركة Lenovo الهاتف (Moto G8) في مارس 2020 في البرازيل ، ثم أعادت تسميته لاحقًا (Moto G Fast) للسوق الأمريكية في مايو 2020.









هاتف Moto G9





هاتف (Moto G9) هو أول هاتف ذكي في الهند مزود بشريحة Qualcomm’s Snapdragon 662 ، ويأتي ببطارية ذات سعة كبيرة تدعم الشحن السريع.





كما أنه الجهاز الأقل تكلفة في سلسلة (G) في العامين الماضيين ، ويحتوي على شاشة (Max Vision IPS TFT) بقياس 6.5 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل.





تأتي الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ويوجد معالج ثماني النواة (Snapdragon 662) من شركة كوالكوم ، مع وحدة معالجة الرسومات (Adreno 610).





قدمت الشركة الجهاز في إصدار واحد بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت ، كما يمكنك الحصول على دعم لبطاقات micro SD حتى 512 جيجابايت.





ومن ناحية البصريات، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وتقنية (Quad Pixel)، إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4.





ويأتي هاتف (Moto G9) مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى ميزات الكاميرا، مثل: الالتقاط التلقائي للابتسامة و (HDR) وتجميل الوجه والوضع اليدوي وصور (RAW).





ويمتلك الجهاز بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وهي الكبرى في سلسلة (Moto G)، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتأتي مع منفذ من نوع (Type-C)





ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة مستخدم قريبة من أندرويد الخام، ويوجد ماسح لبصمات الأصابع في الخلف.





وتشمل الميزات الأخرى تصميمًا مقاومًا للماء، و (NFC)، ومنفذًا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، والإيماءات السريعة، وبلوتوث 5، والشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق.





وينافس (Moto G9) أمثال (Redmi Note 9 Pro) و (Samsung Galaxy M21) و (Realme 6i).



