عمرو سعد يودع ثريا جبران بكلمات مؤثرة

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أعرب الفنان عمرو سعد عن حزنه الشديد لرحيل ثريا جبران ، حيث نشر صورة جمعتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وعبر عن ذلك بكلمات مؤثرة وكتب :وداعا أحد عمالقة الفن المغربي والعربي ثريا جبران ، حفاوتك وكلماتك عن عشقك للسينما المصرية لن أنساها ولن ينسي الشعب المصري.



وعلي صعيد آخر يستعد النجمان عمرو سعد، ومصطفى شعبان للمشاركة في مسلسل درامي في رمضان ٢٠٢١، واللذان يقفان للمرة الأولى أمام بعضهما البعض في عمل درامي تليفزيوني من إخراج أحمد خالد موسى، ويكتبه حسان دهشان.

