بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي









أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني فكس رسمي إلى إدارة البلوغرانا يحسم خلاله موقفه من الاستمرار في النادي أما قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.





ووفقاً لشبكة " RAC " فإن ميسي قد اخبر النادي برغبته في إنهاء تعاقده والرحيل عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





واشارت الشبكة أن النجم الأرجنتيني لا ينوي ألاستمرار في النادي الكتالوني تحت قيادة الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.





وكان ميسي قد أخبر رونالد كومان مسبقًا بعد رغبته في الاستمرار مع الفريق، وسط أهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.



