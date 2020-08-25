نشوي مصطفى برفقة بيومي فؤاد وتعلق " بحب العسول اللي في الصورة"

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تحرص الفنانة نشوى مصطفى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها برفقة الكوميديان الكبير بيومي فؤاد وعلقت قائله : بحب الصورة دي وبحب العسول اللي في الصورة دي .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “الشريط الأحمر” والذي عرض في رمضان 2018، ومسلسل “البشارة” الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية “سيلفي مع الموت” عام 2017.​