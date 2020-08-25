شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن عبر "اإستجرام"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "أيمن" بالصور ترتدي قبعه باللون الذهبي، ونظاره كلاسيك، وعلقت على الصورة قائلةَ:" عاملين اى".

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن عبر "اإستجرام"
شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن عبر "اإستجرام"
شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن عبر "اإستجرام"
شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن عبر "اإستجرام"

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