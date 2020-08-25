نصر محروس ينعي وفاة وائل المصري

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أعرب المنتج نصر محروس، عن حزنه الشديد لوفاة وائل المصري مدير أعمال الفنانة كارول سماحه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".



حيث قام "محروس" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاَ:" "طُوبَى لِمَنْ اخْتَرْتَهُ وَ قَبِلْتُهُ يَا رَّبُّ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ" ( مز ٦٥: ٤ ) وداعًا الإنسان الطيب المحترم #وائل_المصري.. ربنا يرحمك ويصبر أسرتك وأحبائك ".



في سياق متصل، نعت الفنانة نيكول سابا مدير أعمالها الراحل وائل المصري، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت نيكول سابا تغريدة جديدة قالت فيها:"بكتير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق أعمالي ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدم بخالص التعزية لأهله وعائلته عائلتي الثانية، آمين".



واختتمت نيكول سابا كلامها قائلة:" كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير،مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة، الله يرحمك".

