محمد حماقي يودع وائل المصري برسالة مؤثرة

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رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.



وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم المطرب محمد حماقي ، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك .



وكتب :لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.. مشيت وسبتلنا سيرتك الطيبة اللي هتفضل عايشة سنين وسنين.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقك .



والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة