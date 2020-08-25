أمير طعيمه ينعى وفاة وائل المصري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب المؤلف أمير طعيمه، عن حزنه الشديد لوفاة وائل المصري مدير أعمال الفنانة كارول سماحه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث قام "كعيمه" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاَ:" خبر محزن وصادم، وائل المصري في زمة الله، سبحان من له الدوام".

في سياق متصل، نعت الفنانة نيكول سابا مدير أعمالها الراحل وائل المصري، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت نيكول سابا تغريدة جديدة قالت فيها:"بكتير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق أعمالي ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدم بخالص التعزية لأهله وعائلته عائلتي الثانية، آمين".

واختتمت نيكول سابا كلامها قائلة:" كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير،مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة، الله يرحمك".

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وائل المصري نيكول سابا امير طعيمه

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