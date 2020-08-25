وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، محافظة الإسكندرية وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.





وتفقدت القباج برفقة المحافظ مجمع الدفاع الإجتماعي والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.





وقامت القباج بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.





يشار إلي أن مجمع الدفاع يضم ٥ مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد.





هذا وتفتتح اليوم معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذي يقام على مساحة 450 متر في الشاطبي – الازاريطة في ارض كوته بجوار مكتبة الاسكندرية.





ويشارك في المعرض 6 محافظات هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضًا وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار واعمال الرسم على الخشب وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.



