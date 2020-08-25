وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:09 م
الجولة
الجولة
آيات عامر
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زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، محافظة الإسكندرية وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.

وتفقدت القباج برفقة المحافظ مجمع الدفاع الإجتماعي والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

وقامت القباج بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار إلي أن مجمع الدفاع يضم ٥ مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد.

هذا وتفتتح اليوم معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذي يقام على مساحة 450 متر في الشاطبي – الازاريطة في ارض كوته بجوار مكتبة الاسكندرية. 

ويشارك في المعرض 6 محافظات هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضًا وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار واعمال الرسم على الخشب وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 كما يفتح ابوابه استقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 مساءً وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية (صور)

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مجمع الدفاع الإجتماعي زيارة التضامن الاجتماعي الإسكندرية

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