كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:04 م
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة رونالد كومان المدير الفنى الهولندى الجديد لبرشلونة فى بقاء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو فى الفريق خلال الموسم القادم.
وانتهت إعارة فيليب كوتينيو مع بايرن ميونخ الألماني بانتهاء الموسم بعدما حقق الثلاثية بما فيهم دوري أبطال أوروبا ليعود مرة أخري لبرشلونة.
وذكرت صحيفة "إل بريديكو دي كتالونيا" الإسبانية، فإن كومان لا يريد رحيل كوتينيو عن برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن كومان يريد العمل مع البرازيلي ويرى أنه سيكون جزءًا من خطته في هجوم برشلونة بالموسم المُقبل.