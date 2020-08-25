في يوم ميلاده.. تعرف على حقيقة اعتزال توفيق عبد الحميد الفن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم يوم ميلاد الفنان توفيق عبد الحميد، والذي جسد دور "عزيز المصري" في "حديث الصباح والمساء"، و
"حسن عوف" فى مسلسل "الناس فى "كفر عسكر".

وبالتزامن مع عيد ميلاده يكشف "الفجر الفني" حقيقة اعتزال "عبد الحميد" الفن حيث ذكر سابقا أن كان قد قرر العودة للتمثيل ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك حيث عبر عن ذلك قائلا: "قررت العودة عن قراري باعتزال الفن، ولكن ظروفي الصحية حالت دون ذلك، أنا مصاب بانزلاق غضروفي، الجلوس والوقوف يسببان لي آلاما شديدة".

وأضاف قائلا: "تفقت مع المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، على عمل فني، لكنه لم يتم، آلامي شديدة لم أعد أتحملها في بعض الأوقات".

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