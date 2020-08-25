تفاصيل القمة الثلاثية في عمان بمشاركة السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية، عمان، للمشاركة في القمة الثالثة التى تجمع بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019.





مراسم استقبال

كان فى استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، حيث جرت للرئيس مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلام الوطنى لمصر والملكى للأردن.





السيسي يلتقي ملك الأردن

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عقد لقاء مع العاهل الأردنى، بدأ بتوجيه الشكر لملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.





وأشاد الرئيس السيسي بالروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقن على المستويين الرسمى والشعبى، منوها بحرص مصر على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.





كما أشاد الرئيس بالتنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك، بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.





من جانبه، رحب العاهل الأردنى بالرئيس السيسي في عمان، معربًا عن تقدير بلاده قيادة وشعبًا للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والتطلع إلى مواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين فى شتى المجالات، لا سيما فى ظل الدور المصرى المحورى فى المنطقة، وجهودها فى ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب فى خدمة مصالح الشعوب العربية فى الوقت الذى تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين.





كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة فى عدد من دول المنطقة، وتم التأكيد على دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول، للمساهمة فى الوصول إلى تسوية سياسية، واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.





وخلال اللقاء، استعرض الزعيمان مستجدات عملية السلام فى الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد المنطقة والمجتمع الدولى بأسره.





قمة ثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وملك الأردن، الملك عبد الله الثانى، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، قمة ثلاثية، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأردنية عمان.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خصوصا تلك التى تتعلق بالطاقة، والربط الكهربائى، والبنية الأساسية، والغذاء، والتشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.





وتناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، بهدف تأسيس مرحلة مقبلة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.





وخلال القمة، أكد الرئيس السيسى استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها فى مختلف المجالات لأشقائها فى الأردن والعراق، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها، وفق جدول زمنى محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسى والأمنى.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد الرئيس السيسى أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تهدد الاستقرار والأمن فى المنطقة.





كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، وأكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطينى للحصول على كامل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تناولت القمة أيضا مستجدات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وأكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة، فى هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، للحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم فى إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التى مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.





أهداف القمة