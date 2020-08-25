نجم الأهلي يطلب الرحيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
أميرة فطيم
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أبلغ مروان محسن مهاجم النادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، وخروجه على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

ويعاني مهاجم الأهلي من بحالة نفسية سيئة، نظرا للانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها هجوم الجماهير الأهلاوية على آدائة بعد مباراة القمة أمام فريق الزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تعقد إدارة النادي الأهلي اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مصير مروان محسن، ومناقشة إمكانية تحقيق رغبة اللاعب خاصة بعد تجديده عقده مؤخرًا، لمدة ثلاث سنوات.

ولم يشارك مروان محسن أساسيًا في مباراة القمة، حيث دفع به السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ليكون بديلا للمهاجم السنغالي أليو بادجي.

يذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف النادي الأهلي في صيف 2016، قادمًا من الإسماعيلي، ويمتلك عقد مع القلعة الحمراء يمتد لعام 2021، قبل أن تقرر إدارة النادي بتجديد عقده لمدته ثلاث سنوات.



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مروان محسن رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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