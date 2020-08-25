تطورات إصابة نجم بايرن ميونخ

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:58 م
بواتينج
بواتينج
وكالات
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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء عن تطورات إصابة نجمه والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري أن مدافعه جيروم بواتينج يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر أمس الأول الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجرى تبديل بواتينج /31 عاما/ بعد 25 دقيقة من بداية المباراة التي شهدت تتويج بايرن ميونخ باللقب الأوروبي ليضيفه إلى لقبيه هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وأضاف نادي بايرن أن بواتينج سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال فترة أجازته.

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