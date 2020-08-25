اتحاد الكرة: الجنايني وجه بضرورة توفير كل متطلبات مؤمن زكريا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:01 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
Advertisements
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، يحظى بدعم كبير من جانب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "اتحاد الكرة كان يتواصل دائما مع مؤمن، وحضر لقاء السوبر في أبوظبي، الفترة الأخيرة كانت توجيهات عمرو الجنايني بضروة التواصل مع اللاعب وتوفير كافة متطلباته".

وواصل:" اتحاد كرة القدم لن يتأخر عن دعم مؤمن زكريا معنويا وماديًا، وأي دعم مالي سيتم توفيره على الفور".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤمن زكريا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ 38 دقيقة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ 43 دقيقة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

12:00 م

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

01:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى