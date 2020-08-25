مؤشر سوق البحرين يربح 8.3 نقاط بختام جلسة الثلاثاء

أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق في منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 787.5 ألف درهم.







