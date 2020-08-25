مؤشر سوق البحرين يربح 8.3 نقاط بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:44 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق في منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 787.5 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين في ختام التعاملات  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.67% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.70%، وصعد سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.71% ، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.84% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.3%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.78%، وهبط سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.42%، 0.32%، على التوالي.

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