برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:31 م
انسو فاتي
انسو فاتي
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي برشلونة الإسباني في تعديل بند الشرط الجزائي في عقد الشاب أنسو فاتي، من أجل تحصينه من أندية أوروبا.

وترغب الأندية في التعاقد مع أنسو فاتي خلال الفترة المقبلة، بعد التألق اللافت من اللاعب، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تخطط لتجديد عقد أنسو فاتي وتعديل بند الشرط الجزائي، لتصبح القيمة 400 مليون يورو، بدلًا من 170 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة اقترب من التوصل لاتفاق مع صاحب الـ17 عامًا، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة
وأشارت الصحيفة، أن والد أنسو فاتي والذي يُعد وكيل أعماله، قد وافق على عرض برشلونة، لتحصينه من أطماع الأندية الأورويبة وضمان بقائه لفترة أطول داخل جدران العملاق الكتالوني.

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