ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.46% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق البحرين المالي، بم تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.46% رابحاً 6.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1371.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 360.6 ألف درهم









وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.90% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.89%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%.