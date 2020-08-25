طقس اليوم الثلاثاء.. الرطوبة 75%.. والعظمى بالقاهرة 36 (فيديو)



وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 36 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 25

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 34 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29

الغردقة العظمى 37 والصغرى 27

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 37 والصغرى 22

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 75%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.