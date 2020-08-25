مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:34 ص
انسو فاتي
انسو فاتي
محمود صبري
Advertisements


فتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوط اتصال جديدة مع نادي برشلونة من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار " فإن الشياطين الحمر قد حددوا مبلغ 153 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع موهبة برشلونة أنسو فاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي النادي الإنجليزي قد تراجعوا عن التعاقد مع جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بسبب المتطلبات المادية للنادي الألماني.

حيث كان من المفترض أن يتقاضي سانشو راتب أسبوعي يقدر بـ 300 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم جدًا في ظل الظروف الراهنة بسبب أزمة كورونا.

وفي سياق آخر متصل يرغب نادي برشلونة في تمديد عقد فاتي مع النادي، ووضع شرط جزائي يتراوح بين 350 إلى 400 مليون يورو من أجل الإبقاء على الجوهره السوداء داخل الكامب نو.

يذكر أن فاتي قد شارك رفقة برشلونة خلال 33 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدم تمريرة حاسمة لزملائه.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رياضة برشلونة انسو فاتي

أخبار تهمك

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

08:59 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

04:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى