مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي









فتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوط اتصال جديدة مع نادي برشلونة من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار " فإن الشياطين الحمر قد حددوا مبلغ 153 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع موهبة برشلونة أنسو فاتي.





وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي النادي الإنجليزي قد تراجعوا عن التعاقد مع جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بسبب المتطلبات المادية للنادي الألماني.





حيث كان من المفترض أن يتقاضي سانشو راتب أسبوعي يقدر بـ 300 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم جدًا في ظل الظروف الراهنة بسبب أزمة كورونا.





وفي سياق آخر متصل يرغب نادي برشلونة في تمديد عقد فاتي مع النادي، ووضع شرط جزائي يتراوح بين 350 إلى 400 مليون يورو من أجل الإبقاء على الجوهره السوداء داخل الكامب نو.





يذكر أن فاتي قد شارك رفقة برشلونة خلال 33 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدم تمريرة حاسمة لزملائه.











