تفاصيل صفقة انتقال هافيرتز إلى تشيلسي

حسمت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقدها مع اللاعب الألماني الشاب كاي هافيرتز صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية والألمانية.





وأكد الصحفي الإنجليزي الشهير ‏فابريزيو رومانو أنه تم توقيع العقود بين تشيلسي وباير ليفركوزن بخصوص ضم اللاعب كاي هافيرتز لصفوف النادي الإنجليزي هذا الصيف.





وأضاف الصحفي أن المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي تحدث مع هافيرتز بالفعل وضمن له أنه سيكون فى التشكيلة الأساسية للفريق بالموسم الجديد.





‏بينما جاءت تفاصيل قيمة هافيرتز كالتالي حيث بلغت الصفقة مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون حوافز حال الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



