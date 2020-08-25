عمرو زكي يوجه رسالة لمروان محسن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
وجه أحمد حسام ميدو رسالة إلى مروان محسن مهاجم الأهلي وطالبه بعدم الالتفات إلى الانتقادات والتركي داخل المستطيل الأخضر لاستعاد مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار": " اقفل ودانك ومتسمعش الانتقادات وحاول تركز لما تنل وتحرز هدف".

وأضاف: " رد على الانتقادات وأنت متألق وواقف على رجلك ، معجبنيش تصريح حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة الزمالك ولازم مروان يركز داخل الملعب فقط وممكن يخرج نفسه من الحالة ده لو سمع النصائح".

وتعرض مروان محسن لانتقادات عنيفة من الجماهير بعد المستوى الذي ظهر في القمة 120 أمام الزمالك التي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 21 للدوري الممتاز.



أخبار تهمك

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

07:12 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

04:13 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى