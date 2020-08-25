بسبب "ماركو" و"لاورا".. ترامب يفرض الطوارئ في تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية، فرض حالة الطوارئ، في ولاية تكساس، بسبب إعصارين يهددان المنطقة، حيث وجه الرئيس دونالد ترامب حكومته بتقديم المساعدة العاجلة للسكان في هذه المنطقة.





وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات الفيدرالية سوف تتحمل 75% من نفقات الإغاثة، حيث أنها اعتبرت الأمر خطيرا على حياة السكان واستعدت لإجلائهم.



