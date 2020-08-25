بسبب "ماركو" و"لاورا".. ترامب يفرض الطوارئ في تكساس
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:31 ص
الفجر
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أعلنت السلطات الأمريكية، فرض حالة الطوارئ، في ولاية تكساس، بسبب إعصارين يهددان المنطقة، حيث وجه الرئيس دونالد ترامب حكومته بتقديم المساعدة العاجلة للسكان في هذه المنطقة.
وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات الفيدرالية سوف تتحمل 75% من نفقات الإغاثة، حيث أنها اعتبرت الأمر خطيرا على حياة السكان واستعدت لإجلائهم.
يأتي هذا بسبب إعصاري "ماركو" و"لاورا" اللذين يهددان المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن إعصار "لاورا" قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس، بينما تراجعت قوة "ماركو" خلال يوم الاثنين.
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