صراع إنجليزي ألماني على نجم إنتر ميلان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي بات قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف النادي اللومباردي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت بأن النجم الكرواتي سيكون أول الراحلين عن إنتر ميلان وسيحل مكانه ساندرو تونالي نجم بريشيا الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع النجم الكرواتي ليكون بديلاً للإسباني تياجو ألكانتارا الذي قرر الرحيل عن النادي البافاري في الصيف الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بروزوفيتش يحظى بإهتمام كلا من توتنهام وآرسنال الإنجليزي الذي يبحث عن لاعب جديد في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بروزوفيتش البالغ من العمر 28 عامًا يلعب مع إنتر ميلان منذ عام يوليو 2016 قادمًا من صفوف دينامو زغرب الكرواتي.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن النجم الكرواتي شارك مع النيراتزوري في 200 مباراة حتى الآن، سجل خلالهم 23 هدفًا وصنع لزملائه 25 تمريرة حاسمة.

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