عمرو زكي: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أوضح عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد المهاجم الشاب لنادي الزمالك هو المهاجم الأول في مصر في الوقت الحالي بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه في مركز المهاجم الصريح.

وتحدث عمرو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة لبس "الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "هناك وجه شبه بيني وبين مصطفي محمد وهو اللعب بروح قتالية عالية، وهدفه في لقاء القمة الماضية يدل على امكانياته الكبيرة داخل منطقة الجزاء ولا اعرف لماذا الهجوم عليه في الفترة الأخيرة".

وأضاف، "الجميع داخل نادي الزمالك يحمل مصطفي محمد سقوط النادي في المباريات، البلدوز الجديد أصبح يعاتب نفسه على كل فرصة يهدرها وهو دليل كبير على نضجه الكامل ونجاحه وقدرته على هز شباك الخصوم".

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.



أخبار تهمك

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع سعد لمجرد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:13 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى