عمرو زكي: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول

أوضح عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد المهاجم الشاب لنادي الزمالك هو المهاجم الأول في مصر في الوقت الحالي بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه في مركز المهاجم الصريح.





وتحدث عمرو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة لبس "الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "هناك وجه شبه بيني وبين مصطفي محمد وهو اللعب بروح قتالية عالية، وهدفه في لقاء القمة الماضية يدل على امكانياته الكبيرة داخل منطقة الجزاء ولا اعرف لماذا الهجوم عليه في الفترة الأخيرة".





وأضاف، "الجميع داخل نادي الزمالك يحمل مصطفي محمد سقوط النادي في المباريات، البلدوز الجديد أصبح يعاتب نفسه على كل فرصة يهدرها وهو دليل كبير على نضجه الكامل ونجاحه وقدرته على هز شباك الخصوم".





ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.











