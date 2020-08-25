وفاء عامر تطالب بإنتاج مسلسل يجسد حياة "طبيب الغلابة"





وأكدت أن المسلسل سيحقق نجاحا كبيرا حال تنفيذه، لأن قصة حياة الدكتور مشالي وما قدمه للبسطاء والغلابة ستظل محط اهتمام ومتابعة من كافة الشعوب العربية.

طالبت الفنانة وفاء عامر، بإنتاج مسلسل يجسد قصة حياة الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة".وعلقت وفاء قائلة: "فكرة إنتاج مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي، تراودني منذ وفاته خلال الفترة الماضية، لما تحمله من أسمى معاني الرحمة والإنسانية، وهو من النماذج التي يجب إبرازها وتسليط الضوء عليها".وأضافت وفاء: "طرحت الفكرة اليوم عبر صفحتي على فيسبوك، ولاقت ترحيبا كبيرا من المتابعين من داخل وخارج الوسط الفني"ز