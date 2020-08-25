بعد عاصفة الجدل.. جورج بباوي يعتذر للبابا تواضروس في بيان جديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:59 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
الفجر
Advertisements
أصدر الدكتور جورج حبيب بباوي، بيانا جديدًا، بشأن عاصفة الجدل التي اجتاحت الشارع القبطي، عقب تداول بعض الصور له لمناولته من الأسرار الكنسية، وهو ما يعتبر قبولا من الكنيسة بعودته إلى حضنها مرة أخرى.

يُذكر أن "بباوي" صدر بحقه قرار بالحرمان في عهد المتنيح مثلث الرحمات، البابا شنودة الثالث، نتيجة لبعض الخلافات في التفسيرات اللاهوتية لبعض القضايا المسيحية.

وخلال الأيام الماضية، تداولت صورا له وهو يتناول من طقس "الإفخارستيا" -وهو طقس لا يتناول منه إلا من تعتبره الكنيسة ابنا لها- الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل، خاصة مع توارد بعض الأنباء بسماح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناولته، ما يعني قبوله كنسيا.

وقال "بباوي" في بيانه، إنه يطالب الجميع الكف عن الشتائم، وهدوء هذه العاصفة، مقدما اعتذارا للبابا تواضروس على التطاول الذي تعرض له من قبل البعض بسبب قبوله في الكنيسة.

وشدد على أن إيمانه هو نفس إيمان المتنيح الراحل البابا شنودة، والمتنيح الأب متى المسكين، وأن الخلافات بينه وبين البطريرك الراحل كانت في التأويلات فقط.

وأعرب عن تقديره لقرار البابا تواضروس، مشددا على أنه "أب يرعى أبنائه"، وأن ما فعله البابا كان من أجل الإيمان، مشددا على أنه لا يطلب سوى هدوء وسلام الكنيسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة جورج حبيب بباوي جورج بباوى الكنيست البابا تواضروس

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبيرة في الأهلي بسبب طبيب الفريق

منذ 41 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع سعد لمجرد

منذ أقل من ساعتين

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ 43 دقيقة

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الكلية الإكليريكية تحتفل بعيدها الـ 125 لإعادة افتتاحها (صور)

بابا العرب.. مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا شنوده الثالث

مُطالبات بإعادة محاكمة "جورج بباوي" كنسيًا بعد إلغاء حرمان سيدة من ممارسة "الأسرار الكنسية"

رئيس منكوبي الأحوال الشخصية عن قرار البابا تواضروس بإقامة اكاليل الزواج في المنازل : سيادي ومحترم

أول صلاة أكليل داخل إحدى الكنائس دون حضور شعبي (صورة)

القصة الكاملة لرفع الحرمان عن عالم اللاهوت جورج بباوى بموافقة البابا تواضروس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

01:52 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى