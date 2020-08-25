نجم الأهلي السابق: خسارة الاهلي لن تمنعه من التتويج بالدوري هذا الموسم

أكد محمد عمارة نجم الاهلي السابق أن الأهلي يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه والهزيمة لن تؤثر على منافسة الفريق على اللقب.





واضاف عمارة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق إن خسارة مباراة القمة لن يكون لها تاثير على تتويج الفريق باللقب هذا الموسم لامتلاكه لاعبين منذ بداية الموسم مميزين.





وتابع على الجهاز الفني استعادة روح الفريق خلال الفترة القادمة لاستكمال المنافسة على جميع البطولات.





ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على النادى الأهلى بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



